Парсинг email компаний

[list][*]Я как то в 2015 году с одной компанией работал, они мне правили карточку товара и запороли чутка. Не группируется сейчас по таблице аттрибуты: [url=http://www.refreshyourtech.ru/universal/acer-aspire-e1-522]http://www.refreshyourtech.ru/universal/acer-aspire-e..[/url]Я уже и файл нашел какой править и строчки, но чет знаний ...