Парсинг email компаний

Здравствуйте. Нужно будет настроить 4 лэндинга (одинаковых по верстке формам и прочему, только разные товары и картинки). Сайты будут просто html кодом Это все нужно подключить к retailcrm. Нужно: Поступление заказов с сайта Поступление форм с сайта Подключить СДЭК по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо имея существующею базу клиентов, узнать их email.
ТЗ по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/1fiJLGDDh-Oy5b0oIDzyc6lbOaKcglzyAC5RyKaaD91E/edit
Просьба указывать сроки и стоимость работы, спасибо!
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