Биржа криптовалют

Привет,

проект представляет площадку на которой пользователи могут получить акцию этого проекта,

популярный на сегодня ICO. Название Банк не на пустом месте, банк будет размещен на площадке, когда она заработает.

На площадке можно купить обеспеченную золотом и другими активами крипто-валюту для торговли, обмена,

или просто для вложений своих средств.

Здесь же клиенты площадки могут предложить свои активы для обеспечения любой выпускаемой криптовалюты.

На площадке есть раздел, в котором выставлены товары, которые можно купить за крипто-валюту.

К этой же площадке подключается в последствии финансовый мессенджер, обеспечивающий шифрование. Он уже есть, делать не нужно.

В разделе "Страхование сделок с криптовалютой", страховая компания страхует финансовые риски, транзакции, сделки, биржевые операции, вплоть до форсмажорных обстоятельств.

Кабинеты - представительства от разных бирж на площадке.

Для начала, в качестве стартовой площадки возможна реализация своего сайта по API с любой ведущей биржей, предоставляющей партнерку.

Так же по API подключается агрегатор платежей.

Платежные шлюзы со всеми валютами, агрегатора могу порекомендовать.

Место на облаке есть, на площадке уже можно строить.

Сроки сжатые.

Сопровождение пожизненно)

Ищу не просто исполнителей, а участников проекта.

Но это не освобождает заказчика от оплаты выполненных на старте работ, стандартные условия оплаты. Аванс, промежуточный платеж и конечная оплата после тестирования и доработок.

Продвижения по проекту сейчас нулевые, я ищу разработчика или группу разработчиков, которые способны двигаться по указанному направлению, имеют способности к саморазвитию.

В 2017 2018 годах на Мальте будет международная конференция по криптовалюте.

Задача - предоставить передовой проект отличающийся новизной и привлекательностью.

В первую очередь нужно создать площадку для сбора денег на Банк, страховую компанию и создание совместной площадки для обеспечения криптовалюты.

Разработка оплачивается поэтапно.