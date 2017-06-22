Доброго времени суток. Ищу человека хорошо знающего Cotonti.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки108 просмотров
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Доброго времени суток. Ищу человека хорошо знающего Cotonti.

Задача. Есть Биржа работников на этом движке. Нужно добавитьАвторизацию через Социалки. Есть решение по имени HybridAuth. Самому неполучилось настроить. Выдавал ошибку.

Нужно чтобы при регистрации через социальную сеть заполнялисьнекоторые поля (email \ nickname \ date ofbirth \ avatar )

Помимо этой задачи есть ещё несколько. Которые обсудимпозже.

Всем Хорошего дня.

6 лет назад
fatalityKZ
Владимир 
36 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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