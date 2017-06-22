Б24 коробка Нужна Интеграция с 1с ут 8,2 - 10,3 Настройка в товарах торговые предложение . Настройка по правам
Доброго времени суток. Ищу человека хорошо знающего Cotonti.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток. Ищу человека хорошо знающего Cotonti.
Задача. Есть Биржа работников на этом движке. Нужно добавитьАвторизацию через Социалки. Есть решение по имени HybridAuth. Самому неполучилось настроить. Выдавал ошибку.
Нужно чтобы при регистрации через социальную сеть заполнялисьнекоторые поля (email \ nickname \ date ofbirth \ avatar )
Помимо этой задачи есть ещё несколько. Которые обсудимпозже.
Всем Хорошего дня.
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