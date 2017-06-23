Парсер/API веб-сервиса с сайта ФССП

Вы делали проект ниже (нашел в сети). Нужен похожий или аналогичный. Что можете предложить?

У федеральной службы судебных приставов (ФССП) существует сервис

*Банк данных исполнительных производств* дающий инфу о долгах по человеку

Он доступен в 3 видах

1) http://fssprus.ru/iss/ip/ (требуется русскоязычная капча)

2) Приложение *Проверь, являешься ли ты должником* вконтакте, в одноклассниках (капча не требуется, куча доп параметров в запросе серверу)

3) Также получить информацию о наличии/отсутствии задолженности можно с мобильных устройств, использующих следующие портативные операционные системы: Android, iOS и Windows Phone. (капча не требуется, не ковырял)

Задача - распарсить запросы к серверу фссп и написать API к любому из вышеописанных интерфейсов, чтобы работало без капчи.

1) На входе дается массив данных по 1 человеку- Фамилия, Имя, Год рождения (метод POST или GET форма)

2) Человека нужно проверить по ВСЕМ регионам циклом.

3) В случае нахождения задолженностей выдать ответ массивов вида

[регион]=ответ фссп.

Скрипт - отдельный файл, PHP со стандартными библиотеками привествуется.

Оплата по факту после демонстрации веб-морды работающего API.