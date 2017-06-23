Синхронизация 1C 8.2 с магазином на Opencart 2.3

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка131 просмотр
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Здравствуйте! Есть готовый интернет-магазин, не наполненный товарами, на опенкарт 2.3. Необходимо организовать постоянную двухстороннюю синхронизацию - выгрузка номенклатуры на сайт, выгрузка заказов с сайта, по расписанию.  Версия 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Агент Плюс. Управление торговлей, редакция 10.3 (10.3.37.5).  

OpenCart
6 лет назад
web31
Мария 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад