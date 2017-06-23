Синхронизация 1C 8.2 с магазином на Opencart 2.3

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры Необходим скрипт либо плагин для фотошопа, которые выполняет следующие действия: 1. Открывает запрос на выбор файлов 2. Загружает выбранные файлы в один документ послойно 3. Собирает слои в группу и размещает их в ней, ...