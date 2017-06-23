Подключение онлайн платежей на сайт

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки158 просмотров
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Сайт сделан на modx revo. 

Агрегаторы следующие: https://payeer.com/ru/    https://www.paysera.com/v2/ru-RU/index

Массовые выплаты подключить. На сайте используется 3 языка. 

Просьба писать сразу цену за услуги, сроки, и как с вами связаться.

Оплата поэтапно

6 лет назад
strash8015
Алексей 
34 годаФранция
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад