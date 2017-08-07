Парсинг данных

Ищем или индивидуальных разработчиков или команды! Нужно создать свой чат-интерфейс для общения от имени сообщества Вконтакте и от имени аккаунтов менеджеров Вконтакте в одном окне чата. Это если в вкратце. В остальном - есть еще некоторые ...