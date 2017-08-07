Парсинг данных

Веб-программированиеЗавершен4 заявки338 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется собрать информацию с сайта smarttender.biz. (Пример страницы https://smarttender.biz/government/details/700000). Полученную информацию высылать в Excel.

Проблема в том, что объем данных большой и сайт после определенного количества запросов блокирует ip. Этот вопрос нужно решить.

Предложите варианты и цены.

Структура конечного файла во вложении.

6 лет назад
DoniE
Игорь 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
LSD_Soft
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$30
3 дня
Все отлично
Полностью адекватный заказчик, четкая оплата работы.