Opencart. Настройка модуля

Добрый день Нужно решить задачу Есть сео модуль, который делает ЧПУ, есть фильтр товаров. Он может делать для товара страницу, куда можно прописать метатеги и вставить текст. Задача придумать костыль, чтобы к этой странице создавался ЧПУ, а ...
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Задача: доработать и полностью настроить непростой модуль на Opencart.
ТЗ уточним в процессе переговоров.
Важен опыт работы с Opencart. Без него предложения не рассматриваются.
Пожалуйста, указывайте почасовую ставку.
На предложения отвечу сегодня вечером или в понедельник утром.
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