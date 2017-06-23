Opencart. Настройка модуля

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки98 просмотров
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Задача: доработать и полностью настроить непростой модуль на Opencart. 

ТЗ уточним в процессе переговоров. 

Важен опыт работы с Opencart. Без него предложения не рассматриваются. 

Пожалуйста, указывайте почасовую ставку. 

На предложения отвечу сегодня вечером или в понедельник утром. 

OpenCart
6 лет назад
dimawork
Дмитрий 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
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