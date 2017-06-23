Перенос на хостинг и доработка сайта на PHP

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки187 просмотров
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1.   Ссылки группируются под одним доменом,необходима доработка – выводить количество сгруппированных ссылок (можно в

отдельной графе), добавить сортировку по этому количеству см скрин http://joxi.ru/v294qP9s3Zxy1m

2.   Исправить ошибку, когда отмечаешь один чекбокс  внутри списка отмечаются все (все должны отмечаться,только если заглавная ссылка отмечается).

3.   Имеется скрипт который запускается кроном и проверяетсайты по ссылкам, если на них есть указанная в настройках инфа, то срипт делает

отметку в базе, скрипту требуется доработка, так как на некоторых сайтах не

срабатывает или срабатывает не верно.

4.   Нужен второй скрипт который будет проверять ужессылки с отметками, на предмет наличия информации из настроек, если ее нет, то

возвращать ссылку в исходное состояние (снимать пометку работы первого

скрипта).

PHP
6 лет назад
magnam
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад