Перенос на хостинг и доработка сайта на PHP

1. Ссылки группируются под одним доменом,необходима доработка – выводить количество сгруппированных ссылок (можно в

отдельной графе), добавить сортировку по этому количеству см скрин http://joxi.ru/v294qP9s3Zxy1m

2. Исправить ошибку, когда отмечаешь один чекбокс внутри списка отмечаются все (все должны отмечаться,только если заглавная ссылка отмечается).

3. Имеется скрипт который запускается кроном и проверяетсайты по ссылкам, если на них есть указанная в настройках инфа, то срипт делает

отметку в базе, скрипту требуется доработка, так как на некоторых сайтах не

срабатывает или срабатывает не верно.

4. Нужен второй скрипт который будет проверять ужессылки с отметками, на предмет наличия информации из настроек, если ее нет, то

возвращать ссылку в исходное состояние (снимать пометку работы первого

скрипта).