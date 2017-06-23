OpenCart - сделать СЕО ссылки для фильтра товаров в интернет магазине

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки225 просмотров
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Добрый день

Нужно решить задачу

Есть сео модуль, который делает ЧПУ, есть фильтр товаров. Он может делать для товара страницу, куда можно прописать метатеги и вставить текст. Задача придумать костыль, чтобы к этой странице создавался ЧПУ, а не урл фильтра товаров.

есть проблемы с обработкой ссылок, какие-то скрипты подключаются неправильно.

Подробности по скайпу голосом.

OpenCart
6 лет назад
piat
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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