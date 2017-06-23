Создание сайта

Нужно создать сайт по функционалу как http://refik.at.ua/. он на UCOZ. Хочу его оттуда забрать.

Люди регистрируются, и у себя в кабинете могут размещать объявления (курсовые, дипломные на продажу). Админу права на модерацию. На страницах объявления, возможность заказать работу (кнопка или форма заказа) и данный заказ приходит на почту тому, кто его разместил. Ну и по сути все. Только нужно перенести то, что уже есть на сайте http://refik.at.ua/ желательно с аккаунтами. И возможностью поиска.