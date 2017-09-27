Доработка сайта

Необходим программист для работы с несколькими сайтами. Опыт разработки на PHP и wordpress Работа позадачная, удаленная. Стоимость договорная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать сайт http://dom.sktrast.ru/
1. Изменения фона буллита в шапке
2. Новая акция в тексте
3. Замена фотографий у 10 проектов
4. Новый блок в нижней части сайта
5. Добавление меню. Меню плавающее вниз при скролинге
6. Изменение текста на транзакционной кнопке на главном экране
7. Установка кнопок (по аналогии с текущей версией сайта) под проектами "Посмотреть проект"
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