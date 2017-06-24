Доработать систему комментариев.

Веб-программированиеЗавершен3 заявки168 просмотров
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Доброго времени суток.

Работаю с системой комментариев из данного скрипта

https://codecanyon.net/item/easylogin-pro-user-membership-system/8585802

Здесь есть документация

http://docs.hazzardweb.com/easylogin-pro/1.2

Комментарии вставляются на страницу так[code]﻿ 

[/code]Нужно

1) Добавить моментальный поиск по комментариям одной страницы (ajax)

2) Добавить возможность задать комментарию категорию (список категорий дёргается из готовой таблицы) при добавление комментария. (Может быть только одна категория)

3) Возможность отфильтровать и выводить комментарии только определённой категории. (Может быть только одна категория)

Нужна возможность включить или отключить все эти опции сразу на конкретной странице, например через некую переменную в embedComments)

Прошу по возможности писать цены и сроки.

Благодарю.

6 лет назад
Granin
Влад 
36 летИзраиль
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
kur1977
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$30
1 день
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