Доработать систему комментариев.

Добрый день Нужно решить задачу Есть сео модуль, который делает ЧПУ, есть фильтр товаров. Он может делать для товара страницу, куда можно прописать метатеги и вставить текст. Задача придумать костыль, чтобы к этой странице создавался ЧПУ, а ...
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Доброго времени суток.
Работаю с системой комментариев из данного скрипта
https://codecanyon.net/item/easylogin-pro-user-membership-system/8585802
Здесь есть документация
http://docs.hazzardweb.com/easylogin-pro/1.2
Комментарии вставляются на страницу так[code]
[/code]Нужно
1) Добавить моментальный поиск по комментариям одной страницы (ajax)
2) Добавить возможность задать комментарию категорию (список категорий дёргается из готовой таблицы) при добавление комментария. (Может быть только одна категория)
3) Возможность отфильтровать и выводить комментарии только определённой категории. (Может быть только одна категория)
Нужна возможность включить или отключить все эти опции сразу на конкретной странице, например через некую переменную в embedComments)
Прошу по возможности писать цены и сроки.
Благодарю.
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