Редизайн Сайта

сделать адоптивную верстку по bootstrap, добавить купить в один клик, корзину поднять в верх, нашли дешевле, сделать функцию рабочей добавить видио в товарах и разобратся с загрузкой главной страницы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим редизайн главной страницы сайта
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