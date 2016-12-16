ТЗ во вложении Дата приема заявок до 22/12/2016 Спасибо С меня оплата + отзыв Бриф не дает приеденить сюда поэтому лежит тут -
Копировать дизайн с сайта
Скопировать дизайн со страницы сайта https://seoquick.com.ua/www-luceel-ru/ и внести правки в тексте. Выполненную работу предоставить как в исходном варианте, так и в готовом PDF файле.
Заявки фрилансеров
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