Копировать дизайн с сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки122 просмотра

Скопировать дизайн со страницы сайта https://seoquick.com.ua/www-luceel-ru/ и внести правки в тексте. Выполненную работу предоставить как в исходном варианте, так и в готовом PDF файле.

8 лет назад
oksimoron
Егор 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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