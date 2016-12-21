Нужно оперативно сделать дизайн калькулятора

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок210 просмотров

Задача, очень оперативно сделать дизайн-макет калькулятора и встроить в исходник уже готового макета сайта (исходник есть). Нужно начать сейчас, работы там на 1-2 часа для профи, макет очень прост в целом. Пример скину кандидатам. 

Пишите у кого только положительные отзывы, всегда онлайн, готовы прямо сейчас сделать качественный дизайн, т.к. задача очень срочная, ну и стоимость.

8 лет назад
CorazonElen
Елена 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

toxichek
27 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
28 отзывов(-1)
8 лет назад
$20
1 день
Все очень оперативно, качественно, рекомендую. Спасибо!
Елена отличный заказчик! Рекомендую по всем параметрам :)

Заявки фрилансеров

toxichek
27 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
28 отзывов(-1)
8 лет назад