Нужно оперативно сделать дизайн калькулятора

Задача, очень оперативно сделать дизайн-макет калькулятора и встроить в исходник уже готового макета сайта (исходник есть). Нужно начать сейчас, работы там на 1-2 часа для профи, макет очень прост в целом. Пример скину кандидатам.

Пишите у кого только положительные отзывы, всегда онлайн, готовы прямо сейчас сделать качественный дизайн, т.к. задача очень срочная, ну и стоимость.