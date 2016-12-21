Нужен хороший дизайн интернет магазина. Есть структура, есть пример, конкурент который берем за основу. Есть примеры дизайна который нравится, нужно сделать лучше чем на примерах. Всю инфу отправлю кандидатам. Предоплата не желательна, я ...
Нужно оперативно сделать дизайн калькулятора
Задача, очень оперативно сделать дизайн-макет калькулятора и встроить в исходник уже готового макета сайта (исходник есть). Нужно начать сейчас, работы там на 1-2 часа для профи, макет очень прост в целом. Пример скину кандидатам.
Пишите у кого только положительные отзывы, всегда онлайн, готовы прямо сейчас сделать качественный дизайн, т.к. задача очень срочная, ну и стоимость.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Дизайн сайтов64 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть купленный H-Script. Нужно создать дизайн для сайта, а также сделать его верстку под кабинет. Пишите примерную цену и сбрасывайте портфолио.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $45
Данное задание нестандартное и требует отрисовать дизайн для коммерческого предложения (3 страницы). Подробное описание во вложении + есть готовая концепция, которую нужно слегка развить. Ждем ваших откликов!Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача создать единую айдентику для 4 элементов в личном блоге ВК (не компания, а человек) • Новый формат "Шапка" • Общий стиль постов в ленте ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
На плашке название фирмы, логотип, слоган, номер телДизайн сайтов16 заявокЗакрыт8 лет назад
День добрый, необходимо создать 5 html шаблонов для корпоративных почтовых рассылок, используя корпоративные фото, лого и прочее. Чтобы наши письма приходили нашим партнерам в достойном и качественном формате.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
Во вложении исходник картинки. Нужно отрисовать картинку слоями (четыре слоя). Результат - фон на сайт "молекулярная сетка". Я начал, для примера.Завершен8 лет назад
Необходимо качественно создать 2 рекламных баннера размером 970 x 600 pixels для покупателей США. Баннер №1: На заднем плане Рождество (елка, праздник и т.д.) без фокусировки, т. е. как бы в размытом виде. ...Завершен8 лет назад
- $31
Нужно нарисовать дизайн лэндинга. Есть подробнейший макет и даже с элементами дизайна. На макет можно посмотреть тут: https://app.moqups.com/Imarpol/0kuJRqXsLf/view Срок максимум 48 часов. Лучше меньше. Если вы считаете, что вам нужно ...Завершен8 лет назад