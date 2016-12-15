Дизайн личного блога ВК ( для человека, не компания)

Задача создать единую айдентику для 4 элементов в личном блоге ВК (не компания, а человек)

• Новый формат "Шапка"

• Общий стиль постов в ленте

• Общий стиль для фотографий в альбоме

• Аватарка

PSD с возможностью менять текста, при этом не меня историю, концепцию и стиль блога.

Есть ключевая мысль и название, которое должно визуально ожить: "От мастера спорта до

космического туриста. Дерусь за свои мечты". Эти мысль должна ожить в блоге и быть в

айдентике.

Весь мой творческий порыв необходимо причесать и запаковать в общую смысловую концепцию: (шрифты, идея, фото и картинки и тд)

Кто готов сделать, Огонь?