Дизайн личного блога ВК ( для человека, не компания)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок159 просмотров

Задача создать единую айдентику для 4 элементов в личном блоге ВК (не компания, а человек)

•             Новый формат "Шапка" 

•             Общий стиль постов в ленте

•             Общий стиль для фотографий в альбоме 

•             Аватарка

PSD с возможностью менять текста, при этом не меня историю, концепцию и стиль блога.

 

Есть ключевая мысль и название, которое должно визуально ожить: "От мастера спорта до

космического туриста. Дерусь за свои мечты".  Эти мысль должна ожить в блоге и быть в

айдентике.

Весь мой творческий порыв необходимо причесать и запаковать в общую смысловую концепцию: (шрифты, идея, фото и картинки и тд)

Кто готов сделать, Огонь? 

8 лет назад
papeshot
Степан 
31 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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