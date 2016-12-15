Качественный дизайн интернет магазина

Нужен хороший дизайн интернет магазина. Есть структура, есть пример, конкурент который берем за основу. Есть примеры дизайна который нравится, нужно сделать лучше чем на примерах. Всю инфу отправлю кандидатам.

Предоплата не желательна, я еще никого не кидал и не собираюсь. Оплата поэтапно - без проблем. Сроки срывать нельзя. Просто не хочу заплатить предоплату и через неделю ожидания получить шлак, а такие случаи у меня уже бывали.