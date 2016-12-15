Создать дизайн сайта и кабинета под H-Script

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок206 просмотров

Привет. Есть скрипт H-Script под инвестиционный проект. Нужно сделать дизайн сайта и кабинета под него.

Вот похожий пример дизайна сайта: https://stillweb.me/portfolio/show/34/hyiper

Пример кабинета: https://pp.vk.me/c604817/v604817368/1af74/US9PzGSOf9A.jpg

Сделать нужно нечто похожее. Пишите если у вас есть опыт в подобном.   

Нужно сделать верстку и натяжку. Потом помочь подключите платежные системы и настроить скрипт. 

Сбрасывайте сразу портфолио.  

8 лет назад
makarov1323
Александр 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров