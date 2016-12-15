Нужен хороший дизайн интернет магазина. Есть структура, есть пример, конкурент который берем за основу. Есть примеры дизайна который нравится, нужно сделать лучше чем на примерах. Всю инфу отправлю кандидатам. Предоплата не желательна, я ...
Создать дизайн сайта и кабинета под H-Script
Привет. Есть скрипт H-Script под инвестиционный проект. Нужно сделать дизайн сайта и кабинета под него.
Вот похожий пример дизайна сайта: https://stillweb.me/portfolio/show/34/hyiper
Пример кабинета: https://pp.vk.me/c604817/v604817368/1af74/US9PzGSOf9A.jpg
Сделать нужно нечто похожее. Пишите если у вас есть опыт в подобном.
Нужно сделать верстку и натяжку. Потом помочь подключите платежные системы и настроить скрипт.
Сбрасывайте сразу портфолио.
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