Создать дизайн сайта и кабинета под H-Script

Привет. Есть скрипт H-Script под инвестиционный проект. Нужно сделать дизайн сайта и кабинета под него.

Вот похожий пример дизайна сайта: https://stillweb.me/portfolio/show/34/hyiper

Пример кабинета: https://pp.vk.me/c604817/v604817368/1af74/US9PzGSOf9A.jpg

Сделать нужно нечто похожее. Пишите если у вас есть опыт в подобном.

Нужно сделать верстку и натяжку. Потом помочь подключите платежные системы и настроить скрипт.

Сбрасывайте сразу портфолио.