Дизайн лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок206 просмотров

Имеется: прототип одностраничника с готовыми текстами и выбранной цветосхемой.

Требуется: дизайн сайта под размещение через платформу лендингов типа LPGenerator или Platforma LP.

В отклике прошу указать ссылку на портфолио схожих работ.

8 лет назад
Viktor_kirillov
Виктор 
41 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров