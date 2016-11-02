Viktor_kirillov

Виктор Viktor_kirillov

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Заказчик на создание сайтов

Основные заказы: дизайн и верстка сайтов, написание SEO-текстов, разработка фирменного стиля.

Работа с новыми исполнителями по безопасным сделкам.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$400
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Срочный проект: верстка и подготовка недатированного ежедневника

    В связи с отказом дизайнера, срочно ищу исполнителя проекта. Необходимо в кратчайшие сроки подготовить макет ежедневника для передачи в типографию. Технические требования к макету от типографии приложены отдельным файлом.  Дизайн и ...

    Верстка полиграфии2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн персонального сайта

    Необходим дизайн главной и 4 внутренних страниц с адаптивной вёрсткой + разработка простого текстового логотипа.  Размещаться будет на WordPress.  Прототипы имеются (внутренние страницы – сканы рукописных прототипов, главная – стандартный вариант). ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Имеется: прототип одностраничника с готовыми текстами и выбранной цветосхемой. Требуется: дизайн сайта под размещение через платформу лендингов типа LPGenerator или Platforma LP. В отклике прошу указать ссылку на портфолио ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Корректировка сайта на Drupal

    Имеется: Сайт на Drupal с хорошей индексацией по ряду запросов. На сегодняшний день сайт устарел по дизайну и с не самой удачной структурой. Требуется: "натянуть" новый дизайн;почистить код;изменить внутреннюю структуру;разместить первично подготовленные материалы;всё ...

    Drupal
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сформировать (расширить) семантическое ядро сайта

    Имеется: персональный сайт врача на Друпале, домену несколько лет, частично оптимизирован под поисковые системы (по паре низкочастотных запросов с учетом региона). Запланировано изменение дизайна и структуры сайта + расширение семантического ядра. Что необходимо сделать? ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$400
10 баллов
8 лет назад
Дизайн персонального сайта
WordPress
Очень плодотворно посотрудничали с Виктором. Проект немного затянулся, но в целом был интересным и насыщенным. Спасибо!
Вновь отлично поработали с Алексеем. Чёткое соответствие выполненной работы прототипу или заданию Алексей дополняет предложениями по улучшению. Высокий рейтинг совершенно оправдан.
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