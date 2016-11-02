Viktor_kirillov

В связи с отказом дизайнера, срочно ищу исполнителя проекта. Необходимо в кратчайшие сроки подготовить макет ежедневника для передачи в типографию. Технические требования к макету от типографии приложены отдельным файлом. Дизайн и ...
Основные заказы: дизайн и верстка сайтов, написание SEO-текстов, разработка фирменного стиля.
Работа с новыми исполнителями по безопасным сделкам.
- Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходим дизайн главной и 4 внутренних страниц с адаптивной вёрсткой + разработка простого текстового логотипа. Размещаться будет на WordPress. Прототипы имеются (внутренние страницы – сканы рукописных прототипов, главная – стандартный вариант). ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Имеется: прототип одностраничника с готовыми текстами и выбранной цветосхемой. Требуется: дизайн сайта под размещение через платформу лендингов типа LPGenerator или Platforma LP. В отклике прошу указать ссылку на портфолио ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт8 лет назад
Имеется: Сайт на Drupal с хорошей индексацией по ряду запросов. На сегодняшний день сайт устарел по дизайну и с не самой удачной структурой. Требуется: "натянуть" новый дизайн;почистить код;изменить внутреннюю структуру;разместить первично подготовленные материалы;всё ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Имеется: персональный сайт врача на Друпале, домену несколько лет, частично оптимизирован под поисковые системы (по паре низкочастотных запросов с учетом региона). Запланировано изменение дизайна и структуры сайта + расширение семантического ядра. Что необходимо сделать? ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт8 лет назад