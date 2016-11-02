Viktor_kirillov

Имеется: Сайт на Drupal с хорошей индексацией по ряду запросов. На сегодняшний день сайт устарел по дизайну и с не самой удачной структурой. Требуется: "натянуть" новый дизайн;почистить код;изменить внутреннюю структуру;разместить первично подготовленные материалы;всё ...