Дизайн персонального сайта

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Завершен32 заявки259 просмотров

Необходим дизайн главной и 4 внутренних страниц с адаптивной вёрсткой + разработка простого текстового логотипа. 

Размещаться будет на WordPress. 

Прототипы имеются (внутренние страницы – сканы рукописных прототипов, главная – стандартный вариант). Файл с текстами на Главную вышлю исполнителю. 

Типовая страница схожа по структуре со страницей записи в блоге. Отличия: на типовой нет на первом экране перехода в блог и нет заливки изображения, а над подвалом – ссылок на другие материалы в блоге и фото + подписи автора материала. 

Стилистика проекта: современно, вызывает доверие, динамично. 

Ядро ЦА: 30-45 лет, разбивку по детализации смотрите на прототипе Главной. 

Вариант цветосхемы приложен. Если есть мнение, как сделать круче, можете использовать ваши цвета :)

WordPress
8 лет назад
Viktor_kirillov
Виктор 
41 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 лет назад
$400
15 дней
Вновь отлично поработали с Алексеем. Чёткое соответствие выполненной работы прототипу или заданию Алексей дополняет предложениями по улучшению. Высокий рейтинг совершенно оправдан.
Очень плодотворно посотрудничали с Виктором. Проект немного затянулся, но в целом был интересным и насыщенным. Спасибо!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 лет назад
Лучший веб-дизайнер апреля
#1
Дизайн сайтов

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