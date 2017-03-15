Дизайн персонального сайта

Необходим дизайн главной и 4 внутренних страниц с адаптивной вёрсткой + разработка простого текстового логотипа.

Размещаться будет на WordPress.

Прототипы имеются (внутренние страницы – сканы рукописных прототипов, главная – стандартный вариант). Файл с текстами на Главную вышлю исполнителю.

Типовая страница схожа по структуре со страницей записи в блоге. Отличия: на типовой нет на первом экране перехода в блог и нет заливки изображения, а над подвалом – ссылок на другие материалы в блоге и фото + подписи автора материала.

Стилистика проекта: современно, вызывает доверие, динамично.

Ядро ЦА: 30-45 лет, разбивку по детализации смотрите на прототипе Главной.

Вариант цветосхемы приложен. Если есть мнение, как сделать круче, можете использовать ваши цвета :)