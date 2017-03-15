Список задач: 1. Необходимо нарисовать первый экран для сайта (ссылка на сайт - goo.gl/sIZ3lh). Он будет в виде коллажа из фото. Под коллажем из фото должна быть ссылка на скачивание бесплатного курса. ...
Дизайн персонального сайта
Необходим дизайн главной и 4 внутренних страниц с адаптивной вёрсткой + разработка простого текстового логотипа.
Размещаться будет на WordPress.
Прототипы имеются (внутренние страницы – сканы рукописных прототипов, главная – стандартный вариант). Файл с текстами на Главную вышлю исполнителю.
Типовая страница схожа по структуре со страницей записи в блоге. Отличия: на типовой нет на первом экране перехода в блог и нет заливки изображения, а над подвалом – ссылок на другие материалы в блоге и фото + подписи автора материала.
Стилистика проекта: современно, вызывает доверие, динамично.
Ядро ЦА: 30-45 лет, разбивку по детализации смотрите на прототипе Главной.
Вариант цветосхемы приложен. Если есть мнение, как сделать круче, можете использовать ваши цвета :)
Выбранный исполнитель
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