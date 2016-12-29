1. необходимом сделать адаптивный дизайн по модульной сетке под мониторы, планшеты, мобильники. 2. дизайн выдержать в стилистике нашего сайта 3. Сделать дизайн - 13 экранов лендинга - аренда залов/переговорных (см. картинка-2) 4. ...
Ищу дизайнера, который делал лендинг для салона красоты
нужен дизайнер, отписываться тем у кого есть в портфолио именно работы по салонам красоты. желательно сразу с ссылками на работу
ТОЛЬКО С РАБОТАМИ ПО САЛОНАМ КРАСОТЫ в портфолио
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