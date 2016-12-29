1. необходимом сделать адаптивный дизайн по модульной сетке под мониторы, планшеты, мобильники. 2. дизайн выдержать в стилистике нашего сайта 3. Сделать дизайн - 13 экранов лендинга - аренда залов/переговорных (см. картинка-2) 4. ...
Создание уникального и осмысленного дизайна очень интересного проекта
Ищем дизайнера, способного реализовать на самом высоком уровне оформление очень интересного и необычного сайта. Речь идёт не просто об отрисовке типового макета, а о создании уникального образа, передающего общую идею. А идея здесь весьма глубока. Если вкратце, то проект посвящён путешествиям. По миру, по жизни, по информации, в общем такой своего рода современный номадизм. Помимо этого через ресурс будет осуществляться продажа уникальных товаров - продуктов собственного производства. Основателем проекта является путешественник, который в своё время проехал кругосветку на велосипеде и совершил ряд других интересных путешествий. В общем, проект очень примечательный и мы будем рады человеку, который сможет реализовать его не просто ради денег, а вложить в него частичку себя и подойти как к настоящему искусству, а не типовой шаблонной задаче. Вот так вот немного пафосно, но, я надеюсь, Вы примерно поняли о чём идёт речь. Подробности расскажу лично. Очень важный момент - сроки. Они горят, причём сильно. Нужно успеть сделать сайт к выставке Продэкспо, которая будет проходить в самом начале февраля. Что касается предоплаты, то она возможна только после обсуждения и предложения Вами варианта реализации, который понравится основателю проекта. Если вы не уверены в своих силах или не готовы взяться за срочную реализацию задачи, то прошу не тратить своё и моё время. Также прошу не беспокоить представителей студий и агентств.
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