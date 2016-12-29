Создание уникального и осмысленного дизайна очень интересного проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок226 просмотров

Ищем дизайнера, способного реализовать на самом высоком уровне оформление очень интересного и необычного сайта. Речь идёт не просто об отрисовке типового макета, а о создании уникального образа, передающего общую идею. А идея здесь весьма глубока. Если вкратце, то проект посвящён путешествиям. По миру, по жизни, по информации, в общем такой своего рода современный номадизм. Помимо этого через ресурс будет осуществляться продажа уникальных товаров - продуктов собственного производства. Основателем проекта является путешественник, который в своё время проехал кругосветку на велосипеде и совершил ряд других интересных путешествий. В общем, проект очень примечательный и мы будем рады человеку, который сможет реализовать его не просто ради денег, а вложить в него частичку себя и подойти как к настоящему искусству, а не типовой шаблонной задаче. Вот так вот немного пафосно, но, я надеюсь, Вы примерно поняли о чём идёт речь. Подробности расскажу лично. Очень важный момент - сроки. Они горят, причём сильно. Нужно успеть сделать сайт к выставке Продэкспо, которая будет проходить в самом начале февраля. Что касается предоплаты, то она возможна только после обсуждения и предложения Вами варианта реализации, который понравится основателю проекта. Если вы не уверены в своих силах или не готовы взяться за срочную реализацию задачи, то прошу не тратить своё и моё время. Также прошу не беспокоить представителей студий и агентств.

8 лет назад
v0lk
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн Сайта+Лендинга аренда залов/переговорных

    $210

    1. необходимом сделать адаптивный дизайн по модульной сетке под мониторы, планшеты, мобильники. 2. дизайн выдержать в стилистике нашего сайта 3. Сделать дизайн - 13 экранов лендинга - аренда залов/переговорных (см. картинка-2) 4. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Редизайн сайта по часам

    $50

    Здравствуйте.  Нужно сделать редизайн нашего сайта (одностраничник), все блоки остаются без изменения, только меняем стилистику, цветовое оформление, иконки.  Стилистика и цветовую гамму на свое усмотрение, но дизайн должен быть ни чуть не хуже ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн лэндинга косметики

    Требуется уникальный дизайн короткого лэндинга косметической компании. Прикладываю ТЗ, нарисованный мной приблизительный макет и некоторые изображения, предоставленные заказчиком. Пишите свои сроки и цену

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Необходимо создать "кликабельный" дизайн кнопки-ловушки для сайта.

    Нужно сделать красивую, кликабельную кнопку вот сюда http://prntscr.com/die1hg Суть этой кнопки такова: человек зашел на страничку схранением, полазил-посмотрел цены и его не устроило – дорого. А у нас на этот случай есть супер ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработать дизайн лендинга по грузоподъемному оборудованию

    $50

    Требуется разработка дизайна для лендинга по ремонту и техническому обслуживанию грузоподъемного оборудования. Лендинг будет состоять из 4-5 экранов. Готов рассмотреть кандидатов которые могут уже сейчас нарисовать первый экран лендинга по моему макету. ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать дизайн лендинга по грузоподъемному оборудованию

    $50

    Требуется разработка дизайна для лендинга по ремонту и техническому обслуживанию грузоподъемного оборудования. Готов рассмотреть кандидатов которые могут уже сейчас предложить первый экран лендинга по моему макету. Делать по моему макету не обязательно, ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн для группы ВК

    Добрый день. Нужно оформление для группы вконтакте (аватарка и обложка) Тематика "Ставки на спорт" Нужно что то простое, строгое и со вкусом.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработки по дизайну

    !!!!!!!!!!Без цены и сроков не оставляйте заявки!!!!!!!!! Если сегодня-завтра нет времени -  не оставляйте заявки. Сайт по грузоперевозкам будет доработан на шаблоне https://www.templatemonster.com/demo/53388.html (бутстрап сетка) Доработки по странице Посадочная услуги ...

    BootstrapHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн информационного сайта

    Добрый день! Нужен дизайн информационного сайта (статейника) на разную тематику, главная и 4 внутренние. Если бюджет и сроки устраивают, готов обсудить Т3 в личке.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад