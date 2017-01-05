Доработки по дизайну

!!!!!!!!!!Без цены и сроков не оставляйте заявки!!!!!!!!!

Если сегодня-завтра нет времени - не оставляйте заявки.

Сайт по грузоперевозкам будет доработан на шаблоне https://www.templatemonster.com/demo/53388.html (бутстрап сетка)

Доработки по странице Посадочная услуги Servis_1.psd

По всей странице, если заголовок вмещается, то не делать переносы в 2 строки http://joxi.ru/GrqLYD0fQ4l9xA

1. В шапку разместить вместо 1 номера телефона – 4.И все, чтобы были видимыми. http://joxi.ru/12MDenJIMld6Wm

2. Вторым блоком выводим слайдер с машиной и вне слайдера кнопку «Перейти к тарифам». В каждом слайде должно быть изображение

авто, её вместимость в цифрах и еще отдельно есть картинка для этого, цена,

может кнопку «Заказать», которая откроет попап окно (при этом надо учесть, чтоб

всё адаптировалось при уменьшении экрана)

(на старом сайте было: http://joxi.ru/DrlQzDJsvVzzam

примеры: http://joxi.ru/E2pdeDGF97pp02

сайты, на которых нравится отображение тарифов

http://motor-m.kiev.ua/gryzovoe_taksi_kiev.html

http://gruzovichkof.ru/ceny/do-1-5-tonn)

3. Третьим блоком выводим информацию о грузчиках(изображение, короткое описание, кнопка «Заказать»).

4. (с клиентом обсудили, он хотел следующим блоком делать http://joxi.ru/VrwqYD5FO7G0B2,но слишком много кнопок подряд будет Заказать, поэтому я предлагаю разбавить

это и поставить данный блок http://joxi.ru/V2VB5JzsxdXOZ2). Из правок, сделать его готовым к адаптации и как-то выбрать линию от которой

идет выравнивание и «подшаманить», чтоб красиво смотрелось http://joxi.ru/RmzqYDdF0YLDor

5. http://joxi.ru/52akn93u4EQRNr добавить поля:имя, номер телефона. Убрать слово маршрут. На главной этот блок подправлен http://joxi.ru/p275RjDfoKdRRr

6. http://joxi.ru/a2X3Wg5T1wkjPmэто работает как слайдер. По нажатию на каждую из цифр, смена картинки и текста

и заливка цифры. Изменить пятиугольники и квадрат на круги (отсылка на навигацию в слайдере).

7. http://joxi.ru/D2PDekMIpqZba2 данный блок убираем

8. http://joxi.ru/krDOqWnsEKynwA оставляем

9. http://joxi.ru/MAj1zD8I4j3qX2 контакты(текстовую часть) взять с главной страницы. Расположение карта/контакты

оставляем. Главное, чтоб они занимали по пол экрана. +добавить иконку

ВК(первой).

!!!!!!!!!!Без цены и сроков не оставляйте заявки!!!!!!!!!

Если сегодня-завтра нет времени - не оставляйте заявки.

Доработки по странице Главная 01_home_inka.psd (приступить после утверждения работ по посадочной)

1. Шапку потом сделать как на посадочной

2. http://joxi.ru/n2YkdM6uob1Eyrв одну строку

3. http://joxi.ru/nAyqYDWFYgd1XA

4. http://joxi.ru/823kLMDuJ9QRk2 сделать в три одинаковые колонки, увеличить ширину контента под текст. Оглавление

в одну строку.

5. http://joxi.ru/KAg8YD1I4EGw5rоставляем

6. http://joxi.ru/LmGEyKkFewNVbAдолжно занимать половину контента.

Есть исходники

Работу необходимо выполнить в сжатые сроки. Готовы выслушать за какие сроки и сумму Вы сможете выполнить данную работу.

!!!!!!!!!!Без цены и сроков не оставляйте заявки!!!!!!!!!

Если сегодня-завтра нет времени - не оставляйте заявки.