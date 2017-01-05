Добрый день. Нужно оформление для группы вконтакте (аватарка и обложка) Тематика "Ставки на спорт" Нужно что то простое, строгое и со вкусом.
Доработки по дизайну
!!!!!!!!!!Без цены и сроков не оставляйте заявки!!!!!!!!!
Если сегодня-завтра нет времени - не оставляйте заявки.
Сайт по грузоперевозкам будет доработан на шаблоне https://www.templatemonster.com/demo/53388.html (бутстрап сетка)
Доработки по странице Посадочная услуги Servis_1.psd
По всей странице, если заголовок вмещается, то не делать переносы в 2 строки http://joxi.ru/GrqLYD0fQ4l9xA
1. В шапку разместить вместо 1 номера телефона – 4.И все, чтобы были видимыми. http://joxi.ru/12MDenJIMld6Wm
2. Вторым блоком выводим слайдер с машиной и вне слайдера кнопку «Перейти к тарифам». В каждом слайде должно быть изображение
авто, её вместимость в цифрах и еще отдельно есть картинка для этого, цена,
может кнопку «Заказать», которая откроет попап окно (при этом надо учесть, чтоб
всё адаптировалось при уменьшении экрана)
(на старом сайте было: http://joxi.ru/DrlQzDJsvVzzam
примеры: http://joxi.ru/E2pdeDGF97pp02
сайты, на которых нравится отображение тарифов
http://motor-m.kiev.ua/gryzovoe_taksi_kiev.html
http://gruzovichkof.ru/ceny/do-1-5-tonn)
3. Третьим блоком выводим информацию о грузчиках(изображение, короткое описание, кнопка «Заказать»).
4. (с клиентом обсудили, он хотел следующим блоком делать http://joxi.ru/VrwqYD5FO7G0B2,но слишком много кнопок подряд будет Заказать, поэтому я предлагаю разбавить
это и поставить данный блок http://joxi.ru/V2VB5JzsxdXOZ2). Из правок, сделать его готовым к адаптации и как-то выбрать линию от которой
идет выравнивание и «подшаманить», чтоб красиво смотрелось http://joxi.ru/RmzqYDdF0YLDor
5. http://joxi.ru/52akn93u4EQRNr добавить поля:имя, номер телефона. Убрать слово маршрут. На главной этот блок подправлен http://joxi.ru/p275RjDfoKdRRr
6. http://joxi.ru/a2X3Wg5T1wkjPmэто работает как слайдер. По нажатию на каждую из цифр, смена картинки и текста
и заливка цифры. Изменить пятиугольники и квадрат на круги (отсылка на навигацию в слайдере).
7. http://joxi.ru/D2PDekMIpqZba2 данный блок убираем
8. http://joxi.ru/krDOqWnsEKynwA оставляем
9. http://joxi.ru/MAj1zD8I4j3qX2 контакты(текстовую часть) взять с главной страницы. Расположение карта/контакты
оставляем. Главное, чтоб они занимали по пол экрана. +добавить иконку
ВК(первой).
!!!!!!!!!!Без цены и сроков не оставляйте заявки!!!!!!!!!
Если сегодня-завтра нет времени - не оставляйте заявки.
Доработки по странице Главная 01_home_inka.psd (приступить после утверждения работ по посадочной)
1. Шапку потом сделать как на посадочной
2. http://joxi.ru/n2YkdM6uob1Eyrв одну строку
3. http://joxi.ru/nAyqYDWFYgd1XA
4. http://joxi.ru/823kLMDuJ9QRk2 сделать в три одинаковые колонки, увеличить ширину контента под текст. Оглавление
в одну строку.
5. http://joxi.ru/KAg8YD1I4EGw5rоставляем
6. http://joxi.ru/LmGEyKkFewNVbAдолжно занимать половину контента.
Есть исходники
Работу необходимо выполнить в сжатые сроки. Готовы выслушать за какие сроки и сумму Вы сможете выполнить данную работу.
!!!!!!!!!!Без цены и сроков не оставляйте заявки!!!!!!!!!
Если сегодня-завтра нет времени - не оставляйте заявки.
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