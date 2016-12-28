Дизайн лейдинга по Строительству домов.

Необходимо разработать дизайн лендинга по Строительству домов из СИП-панелей, используя сетку от фреймворка bootstrap.

Желательно, чтобы с этой тематикой уже работали.

Срок 30 декабря в 12:00.

Стоимость 2500 рублей.

Все подробности обсудим с кандидатами. Если сойдемся, также нужно будет сделать дизайн группы в ВК под дизайн сайта (отдельная оплата)

При отписке на проект прикладывайте свои работы.