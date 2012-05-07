Новогодний штрих для приложения и сайта

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Закрыт2 заявки148 просмотров

Добрый день,

мы хотим внести «новогодний штрих» в сайт и приложения, суть я кратко описал ниже

 

1. Первая страница приложений - добавить «новогодний штрих» для приложений (см скриншот)

Как варианты - фоновая новогодня картинка :

 - цифра 2017 скажем ввиде НГ шариков или с горкой снега в верхней части фоновой картинки, плюс 4-5 НГ текстов (см ниже) хаотично разбросанных.

 

Текст : поздравление с НГ на 4-5 языках, ниже примеры на англ и франц, другие языки будут чуть позже, но на суть они влияния не имеют.

 

Happy new year 2017

Whole ALTVIK team thank you for the trust you place in our applications and wish you an excellent year 2017 !!!

 

Bonne année 2017

Toute équipe ALTVIK tient à vous remercie pour la confiance que vous accordez à nos applications et vous souhaite une excellente année 2017 !!!

2. НГ штрих в слайдер для сайта

Описание кину чуть позже

Если можете сделать киньте примерно срок и цену.

С уважением

PS В приложении типовый скиншот

8 лет назад
guest_14828370596017
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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