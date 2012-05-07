Дизайн сайта, разработка логотипа для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок199 просмотров

Необходимо нарисовать дизайн лендинга и разработать логотип.Тема - продажа мобильных WiFi роутеров.Срок - до 29.12.2016 г. 18.00 мскСтоимость за проект - 3 000 руб.Обязательно посмотрю примеры работ, прикрепляйте при отписке на проект!Все подробности - индивидуально с кандидатами.Предпочтение - фрилансерам, которые уже работали с данной темой.

8 лет назад
IDeff
Игорь 
54 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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