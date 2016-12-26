Дизайн сайта для IT компании.

Мы собираемся открыть IT компанию в США. Нужно разработать дизайн сайта для нашей компании, а так же предложить ваши варианты логотипа и названия компании. Компания будет заниматься разработкой веб сайтов любой сложности. Важно учесть что работа делается под рынок США поэтому нужно учитывать их тенденции в дизайне.

В ваших ответах пожалуйста указывайте ваши цены и примеры подобных работ.

С исполнителем мы готовы перейти к долгосрочному сотрудничеству.