Дизайн сайта для IT компании.

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Закрыт31 заявка242 просмотра

Мы собираемся открыть IT компанию в США. Нужно разработать дизайн сайта для нашей компании, а так же предложить ваши варианты логотипа и названия компании. Компания будет заниматься разработкой веб сайтов любой сложности. Важно учесть что работа делается под рынок США поэтому нужно учитывать их тенденции в дизайне.

В ваших ответах пожалуйста указывайте ваши цены и примеры подобных работ.

С исполнителем мы готовы перейти к долгосрочному сотрудничеству. 

8 лет назад
watts220
32 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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