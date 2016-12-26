Дизайн сайта спецмашвосток

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок171 просмотр

Дизайн сайта согласно ТЗ.

8 лет назад
zcx1
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Velikanoff
Алексей 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$80
5 дней
Грамотно, оперативно, качественно, в срок. Все ок )
Отличный заказчик, отличный проект, всё совевременно, задача поставлена чётко! С удовольствием ещё посотрудничаю:)

Заявки фрилансеров

Velikanoff
Алексей 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта кабельно-проводниковой продукции

    $300

    Серафима. Я предоставлю логотип. Гамма сайта голубые, пастельные оттенки. Желаемый стиль - минимализм. Главная, каталог, страница товара. Страница заказа. Формы . Меню. Opencart будет.  Надеюсь возьметесь. Чем скорее, ...

    Opencart
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн-макет 2 страниц сайта и логотип

    Уважаемые коллеги! Приглашаю талантливого дизайнера для отрисовки дизайн-макета сайта для небольшой студии интернет-рекламы. Объем работы. 1)    Адаптивный дизайн-макет посадочной страницы (около 10 экранов). 2)    Адаптивный дизайн-макет внутренней ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Деталь в макет сайта. Срочно!

    Есть макет сайта в psd. Посмотрите вложенный файл, в макете уже есть блокнот,ручка и др, нужно сделать яркий интересный фон под блокнот, примерно как на картинке. В заявке укажите стоимость и сроки.

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать дизайн сайта на wordpress

    $250

    Здравствуйте! Требуется сделать шаблон для сайта на wordpress. Основные требования: Дизайн должен быть уникальным, т.е. не сделан на основе какого-то шаблона, а полностью отрисован и сверстан вами. PSD макет нужно будет передать мне ...

    WordPress
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта

    $80

    Нужен дизайн лендинга. Экранов не много. Красочно. Товар - уникальные подушки из бамбука. Техзадание дам тому кого выберу. Не беспокоить в личку. Нужно срочно! 1 день. Горит.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Ищу дизайнера для сайта

    Здравствуйте,  Алксандра ! Меня зовут Руслан . Я обновил свой сайт и хотел бы сделать ему новый стильный дизайн Каковы Ваши условия . Мой сайт www.hotel-kamelot.ru

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать адаптивный дизайн

    Отрисовать дизайн для главной и внутренних страниц для сайта кредитной тематики + верстка. Дизайн в стиле минимализм. Пример - http://joxi.ru/Grq1DDjuNpoeNr Интересуют расценки и примеры подобных работ.

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Графический дизайнер

    Мне очень срочно нужен дизайнер, который сможет оформить Рождественскую рассылку автодилерам по всему миру. Это должно быть празднично и в фирменном стиле моей компании. В целом все данные есть, необходимо это красиво собрать.

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад