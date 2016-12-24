Необходимо сделать дизайн корпоративного сайта. Нужно спроектировать и прорисовать WEB и мобильную версию сайта.
Разработать адаптивный дизайн
Отрисовать дизайн для главной и внутренних страниц для сайта кредитной тематики + верстка.
Дизайн в стиле минимализм. Пример - http://joxi.ru/Grq1DDjuNpoeNr
Интересуют расценки и примеры подобных работ.
Заявки фрилансеров
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