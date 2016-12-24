Разработать адаптивный дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок220 просмотров

Отрисовать дизайн для главной и внутренних страниц для сайта кредитной тематики + верстка.

Дизайн в стиле минимализм. Пример - http://joxi.ru/Grq1DDjuNpoeNr

Интересуют расценки и примеры подобных работ.

8 лет назад
KimberLit
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров