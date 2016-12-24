Дизайн сайта женского клуба

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок112 просмотров

Необходим простой дизайн сайта женского клуба (в какой то степени блога). Детали исполнитель будет оговаривать с заказчиком напрямую, который ничего в IT не понимает.

Сроки не горят (до 2-х недель)

8 лет назад
dedical
Юрий 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров