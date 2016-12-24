Сегодня должна быть готова главная К понедельнику остальные внутренние Заказчик обязуется каждый день выходить на связь и оперативно вносить правки Бюджет 3000 рублей Оплата по факту (первые 500 рублей платятся после ...
Дизайн сайта женского клуба
Необходим простой дизайн сайта женского клуба (в какой то степени блога). Детали исполнитель будет оговаривать с заказчиком напрямую, который ничего в IT не понимает.
Сроки не горят (до 2-х недель)
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