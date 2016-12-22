Разработать баннер и флэш баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок128 просмотров

Необходимо нарисовать графический и флэш баннер для сайта.

+ Сделать картинку - коллаж из разных подарков

В откликах присылайте ссылку на портфолио

8 лет назад
Kovalskei
Сергей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров