Вот пример аудиодорожки: https://soundcloud.com/expotestdrive/nichego-ne-otpravyat-na-pochtu Работать придется над другой, но проблемы ровно такие же. Сроки: 2 дня Стоимость 500р (за 2-3 дорожки) суммарная длительность не более 10 мин
- Аудиомонтаж25 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
СРОЧНО! Даты: с 26.12 по 29.12 с 9.01 по 13.01 с 16.01 по 18.01 Время: с 9:30 до 18:30 по МСК Обзвонить и пригласить посетителей на выставку и конференцию. Необходимо сделать первичный обзвон по базе – выйти на ЛПР, провести опрос ...Служба поддержки1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо нарисовать графический и флэш баннер для сайта. + Сделать картинку - коллаж из разных подарков В откликах присылайте ссылку на портфолиоДизайн сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
[b]Приглашаем менеджера в удаленный отдел продаж B2B. [/b]Продажи на входящих заявках - у нас нет долгих денег и наработки "своих" клиентов. Даем горячее - банально не хватает рук для обработки. О компании тут: [url=http://upset.expotestdrive.ru/]http://upset.expotestdrive.ru/[/url] [b]От нас: [/b]Оплата фикс ...Управление продажами5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать лендинг страницу. Есть ТЗ - бриф. (до 5 прокруток) Выполнять нужно будет в платформе LP. Сроки 1 день Оплата 700р лендингДизайн сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
По определенному запросу в поисковых системах необходимо находить и заносить в таблицу: название компании, сайт, телефон, email. 100 контактов - 200рНаполнение сайтов30 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо выташить парсером отсюда контактные данные: - http://русскийсоюз.рф/russia/manufacturers/bytovaia_khimiia - http://www.russiacompany.ru/reg1/rub1160/index.htm 350 рублей за проект.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сделать первичный холодный обзвон по базе – выйти на ЛПР, провести опрос (без продажи) и в зависимости от ответов, сообщить, что менеджер свяжется. Наша компания занимается IT – услугой по тест-драйву выставок – находим им ...Служба поддержки8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
На основе email адреса, необходимо искать в поисковых системах: название компании, сайт, фио, должность, телефон - личный, телефон рабочий, страница в соц.сетях. 100 контактов Плюс переписать в базу контактные данные (данные в email-письмах необходимо перенести в excel ...Базы данных7 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Необходимо разработать 2 страницы в формате лендинга. 1-у на платформе ЛП и 2-ю на собственной платформе (заказчика). В задачи будет входить анализ ТЗ на предмет "продающего" текста и подачи информации. Этапы: 1. Предложенная или утвержденная идея "продающего" ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
На основе email адреса, необходимо искать в поисковых системах: название компании, сайт, фио, должность, телефон - личный, телефон рабочий, страница в соц.сетях. Оплата сдельная. 150 база контактов Навыки: Работа с таблицей excel и поисковыми системами: google, yandex, rambler, mail.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо нарисовать 6 Картинок для лендинга Лендинг о сервисе для тестирования выставок до покупки стенд join.expotestdrive.ru org.expotestdrive.ru Стиль строго как у: intercom.io ТЗ: [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F15HpwCu0CXBstb2ftPahkXxPPHJhCD6YcJigT7WlPOjk%2Fedit%3Fusp%3Dsharing]docs.google.com/document/...[/url]Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Формат листовки А5 4+4 Необходимо разработать макет сегодня (07.02.2016) В приложении ТЗ макеты Также в помощь ссылки на лендинги: Корректный: http://b3mprym4.plp7.ru/ В процессе корректировки, но есть полезная инфа: http://join.tbforum.ru/cl Стоимость исполнения до 1000рДизайн продукции15 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать и поддерживать приложение, роль которого - сверка контента на заданных заранее площадках. На площадках каталогах публикуется информация с содержанием кода в тексте. Этот код необходимо найти, и передать уведомление в систему по API, что ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать проект c логикой интернет - магазина на любой выбранной Вами платформе (сервисы бесплатные/с ежемесячной оплатой) Критерии платформы: - Для интернет магазинов - Понятная админка для внесения изменений и добавления товаров - Возможность внедрить свой макет оформления - Не ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $785
[b]Всем доброго дня! [/b]Необходима разработка системы с 0 до требуемого уровня Проект - в общих чертах напоминает интернет-магазин, но с возможностью добавлять собственные товары в систему. Проект в выставочной сфере. Что есть для оценки задачи: - Описательный документ - бриф - ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется создать веб-бота Задачи: Б - Выкачивать материалы каталогов (со структурой) с определенных сайтов в формат exl Подробное ТЗ вышлю кандидату Или сможем вместе его составить* Предпочтение к языкам программирования: - Php - JAVA-script Сообщайте сразу грубую оценку по стоимости, когда оставляете заявку.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо оформить презентацию. ( около 30 слайдов) Стиль минимализм + Будет задан стиль от которого можно отталкиваться После, на основе оформления, подготовить брошюру Сроки до 5 дней Жду от Вас стоимость и сроки, примеры готовых работ d стиле ...Презентации5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Имеются: Тексты Фото КартинкиБаннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $80
Необходимо составить список сайтов для продвижения мероприятия, выставки. Что это может быть : •каталоги выставок и мероприятий • каталоги по созданию на базе платформы страниц о мероприятии • площадки в социальных сетях, формирующих по событиям • сайты ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад