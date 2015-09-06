Kovalskei

Сергей Kovalskei

 
34 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
KrivosheevEV
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Контакты парсером с сайтов
Интересные задачи.
Очень внимательный исполнитель к заказчку. Перевыполнил задачу на 200%. Все выполнено в срок, в установленные бюджеты, всегда на связи. Буду рекомендовать своим друзьям=)
Ответный отзыв
bashta
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Актуализировать базу контактов и систематизировать
Всё понравилось!
Благодарю Максима за скорость и качество проведенной работы. Стоит отметить, что Максиму необходимо давать максимально четкую задачу, тогда он наиболее эффективен.
Ответный отзыв
neyvmila
Людмила 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$45
10 баллов
7 лет назад
6 Картинок для лендинга
Очень довольна сотрудничеством. Рекомендую!
Людмила, благодарю за совместную работу. Мы заказывали разработку картинок для лендингов, остались довольны. Все выполнено на высоком уровне. Всем рекомендую.
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onekill
Илья 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Разработка веб-бота
Отличный, приятный заказчик. Чёткая задача. Своевременная оплата.
Илья отличный специалист! Выполнил поставленные задачи в срок. Всегда был на связи, сходу понимал, что требуется. Рекомендую. Продолжаем сотрудничество =)
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RomZik
Роман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Подправить 2 флэш баннера из готовых материалов
Четко поставленная задача, оплата без проблем. Приятный в общении человек. Будем продолжать сотрудничество. Рекомендую!
Работу принял быстро, еще быстрее исполнил ее. Все на отлично! Рекомендую! Будем продолжать сотрудничать =)
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