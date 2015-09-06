СРОЧНО! Даты: с 26.12 по 29.12 с 9.01 по 13.01 с 16.01 по 18.01 Время: с 9:30 до 18:30 по МСК Обзвонить и пригласить посетителей на выставку и конференцию. Необходимо сделать первичный обзвон по базе – выйти на ЛПР, провести опрос ...