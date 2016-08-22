bashta

Максим Башта bashta

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Команда ребят, готовые выполнять заказы, связанные с наполнением сайтов

Имеется команда контент менеджеров, которая в кротчайшие сроки наполнит ваш сайт информацией

Отзывы заказчиков

Glazovski
Евгений 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
3 балла
8 лет назад
Наполнение таблицы характеристиками
Максим обещал выполнить заказ в течении 2-4 дней, сроки превышены в два раза, и он перестал отвечать. в итоге потерянно время.
Kovalskei
Сергей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Актуализировать базу контактов и систематизировать
Благодарю Максима за скорость и качество проведенной работы. Стоит отметить, что Максиму необходимо давать максимально четкую задачу, тогда он наиболее эффективен.
Всё понравилось!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
2 отзыва(-1)
$2/час
от 2 часов
#668