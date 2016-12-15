СРОЧНО!

Даты:

с 26.12 по 29.12

с 9.01 по 13.01

с 16.01 по 18.01

Время: с 9:30 до 18:30 по МСК

Обзвонить и пригласить посетителей на выставку и конференцию.

Необходимо сделать первичный обзвон по базе – выйти на ЛПР, провести опрос (без продажи), и пригласить на бесплатное мероприятие.

Обязательное требование – опыт в холодных звонках от 6 месяцев на постоянном потоке.

Требования:

Опыт работы по скрипту

Общительность, дисциплина.

Работа в crm

Доп.информация: звонки по Москве и области, всего ищем 7 человек, оплата указана на одного call-менеджера за проект из расчета не менее 90-100 диалогов в день, удаленка, связь с нас оплачиваем отдельно