Нужен человек на несколько дней на полный день занятости с 9 до 18 для прозвона соискателей на сайте Работа.юа. Телефонию обеспечим. Вам нужно только чтобы у вас была хорошая гарнитура для разговора и тишина на ...
Обзвонить и пригласить посетителей на выставку и конференцию
СРОЧНО!
Даты:
с 26.12 по 29.12
с 9.01 по 13.01
с 16.01 по 18.01
Время: с 9:30 до 18:30 по МСК
Обзвонить и пригласить посетителей на выставку и конференцию.
Необходимо сделать первичный обзвон по базе – выйти на ЛПР, провести опрос (без продажи), и пригласить на бесплатное мероприятие.
Обязательное требование – опыт в холодных звонках от 6 месяцев на постоянном потоке.
Требования:
Опыт работы по скрипту
Общительность, дисциплина.
Работа в crm
Доп.информация: звонки по Москве и области, всего ищем 7 человек, оплата указана на одного call-менеджера за проект из расчета не менее 90-100 диалогов в день, удаленка, связь с нас оплачиваем отдельно
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