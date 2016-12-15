Нужно сделать пару звонков в Сша. А именно узнать где застряла посылка на почте
Назначать собеседования
Нужен человек на несколько дней на полный день занятости с 9 до 18 для прозвона соискателей на сайте Работа.юа. Телефонию обеспечим. Вам нужно только чтобы у вас была хорошая гарнитура для разговора и тишина на рабочем месте. Местоположения человека не важно.
100 звонков за день = 150 грн. ВАЖНО - за день надо сделать 80-100 звонков. По 30 звонков в день, не подходит.
Все разговоры будут записываться. Скрипт для прозвона предоставлю.
Оплата за рабочий день, ежедневно
Заявки фрилансеров
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