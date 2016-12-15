Назначать собеседования

Нужен человек на несколько дней на полный день занятости с 9 до 18 для прозвона соискателей на сайте Работа.юа. Телефонию обеспечим. Вам нужно только чтобы у вас была хорошая гарнитура для разговора и тишина на рабочем месте. Местоположения человека не важно.

100 звонков за день = 150 грн. ВАЖНО - за день надо сделать 80-100 звонков. По 30 звонков в день, не подходит.

Все разговоры будут записываться. Скрипт для прозвона предоставлю.

Оплата за рабочий день, ежедневно