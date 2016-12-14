Продукция следующая - парфюмерия, оригинальные тестеры со складов, те же духи, что и в магазинах Брокард, Бомонд, МейкАп. Нужно это актуально предложить перед новогодними праздниками. Украина.
Переписка с англоязычными сайтами
Есть новогоднее приложение
Есть список сайтов, контакты собраны (460 сайтов)
Будет написанный мной и переведенный на английский текст для отправки (вопрос о том, чтобы сайты бесплатно написали обзор или просто пару строк о нашем приложения на своем сайте)
Нужно: Зарегать 3 gmail почты
С каждой почты необходимо будет за одни день отослать 30 писем
Через 3 дня письма нужно повторить тем, кто не ответил (то есть будет 30 писем новых + 30 писем по старым адресам).
Ответы нужно будет заносить в файл
Старт - 15-16 декабря
Финиш - 20ое (может продлим)
С вас цена за день работы или за весь срок
Заявки фрилансеров
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