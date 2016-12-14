Переписка с англоязычными сайтами

Есть новогоднее приложение

Есть список сайтов, контакты собраны (460 сайтов)

Будет написанный мной и переведенный на английский текст для отправки (вопрос о том, чтобы сайты бесплатно написали обзор или просто пару строк о нашем приложения на своем сайте)

Нужно: Зарегать 3 gmail почты

С каждой почты необходимо будет за одни день отослать 30 писем

Через 3 дня письма нужно повторить тем, кто не ответил (то есть будет 30 писем новых + 30 писем по старым адресам).

Ответы нужно будет заносить в файл

Старт - 15-16 декабря

Финиш - 20ое (может продлим)

С вас цена за день работы или за весь срок