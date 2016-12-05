Собрать базу целевых для рассылки по Viber

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Закрыт1 заявка169 просмотров

Продукция следующая - парфюмерия, оригинальные тестеры со складов, те же духи, что и в магазинах Брокард, Бомонд, МейкАп.

Нужно это актуально предложить перед новогодними праздниками. Украина.

8 лет назад
macedonskii
Алексендр 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров