Дизайн (возможно вёрстка) внутренних страниц для сайта.

Задача максимально простая.

4 внутренних страницы

-О компании (http://yakutsk.argus116.ru/about)

-Кредит и лизинг. (http://yakutsk.argus116.ru/leasing)

-Капитальный ремонт (http://yakutsk.argus116.ru/bu + http://www.xn--90accqgan3aq2ac.xn--p1ai/kapremont-kamaz)

-Каталог техники (http://yakutsk.argus116.ru/katalog)

Прям для этих страниц нужно сделать дизайн. (если есть "желание" сразу вёрстку)

Задача:

Нужно делать в формате "лендинговой странички".

Грубо говоря часть текстовой информации перевести в графику.

Примеры дизайна страниц...(хотим примерно такие же, или же на ваш профессиональный вкус)

http://mb-komi.ru/remont/

http://www.skladtfk.ru/

http://www.rivali.ru/

http://www.riat.ru/rus/business-lines/special/

https://europlan.ru/leasing/products/truck

(исходники наших баннеров..сможем предоставить....исходники логотипа+ может быть какие то картинки и фото)

По цене просьба не завышать. По срокам не затягивать.

Приступаем к исполнению сразу же.