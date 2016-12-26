Для визового сайта необходимо сделать небесный фон размеры 1600 × 400px на нем разместить самолет, паспорт, глобус, визы - что-то из этого. Можна ейфелевая башня, статуя свободы, вобщем банальщина.. Выберу предложение с ...
Дизайн лендинга по ремонту и обслуживанию
Добрый день, нам нужен дизайн лендинга по ремонту и техническому обслуживанию
* Автоматических раздвижных дверей
* Автоматических секционных и скоростных ворот
* Рольставней
* Шлагбаумов
Прототип прикрепил.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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