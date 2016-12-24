Что будет предоставлено исполнителю: 1) Отрисованный дизайн 1440px (psd будут отданы исполнителю для ускорения работы). 2) Прототипы разрешений 320 и 768 3) Для примера будут выданы отрисованные дизайны 1200 / 768 / ...
Нарисовать шапочку для страницы
Вот в таком стиле будет шапочка http://armada.dream-demo.com/features/fancy-titles/semitransparentlight/?dt_demo_skin=skin01%2Bleft%2Bboxed
Вот на этом сайте www_angels24_kz на странице "Поддержка сайта"
Можно использовать клипарт. Возможно в шапке должен быть человек, который сидит и работает за компьютером.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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