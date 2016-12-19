Обработать логотипы игр для наполнения на сайт

Для разделов на сайт нужно подобрать и обработать логотипы популярных игр.Пример https://mmo-coins.ru , http://5aden.ru и т.д.Количество логотипов: 20Размер: 200*200 px

Вам даю только название игр, а вы сами ищите (с этим проблем не возникнет) и обрабатываете лого.

К логотипам нужно применить эффект объема, тени ... что бы интересно смотрелись на сайте и выделиться от остальных конкурентов.Нужно сделать красиво, современно и под стиль дизайна сайта (покажу исполнителю).

Может какой-то общий стиль для всех картинок, нужно как-то оживить картинки.

Отрисовывать с нуля не нужно.

Еще нужно будет внести доработки к дизайну сайта.

Пишите стоимость в рублях и сроки.Если есть подобные работы - прикрепляйте будет плюсиком)