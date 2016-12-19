Сделать дизайн для кампании на Boomstarter. Выглядеть по структуре должно так: https://boomstarter.ru/projects/179974/foxwood_-_idealnaya_razdelochnaya_doska Буду выбирать только тех, кто с портфолио, кого выберу, уже с тем подробное ТЗ
Обработать логотипы игр для наполнения на сайт
Для разделов на сайт нужно подобрать и обработать логотипы популярных игр.Пример https://mmo-coins.ru , http://5aden.ru и т.д.Количество логотипов: 20Размер: 200*200 px
Вам даю только название игр, а вы сами ищите (с этим проблем не возникнет) и обрабатываете лого.
К логотипам нужно применить эффект объема, тени ... что бы интересно смотрелись на сайте и выделиться от остальных конкурентов.Нужно сделать красиво, современно и под стиль дизайна сайта (покажу исполнителю).
Может какой-то общий стиль для всех картинок, нужно как-то оживить картинки.
Отрисовывать с нуля не нужно.
Еще нужно будет внести доработки к дизайну сайта.
Пишите стоимость в рублях и сроки.Если есть подобные работы - прикрепляйте будет плюсиком)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт8 лет назад
Концепция.В этом году мы будем дарить клиентам снежинки. Концепция -Вы уникальны, особенны, для нас нет такого другого клиента, как нет одинаковых снежинок. Что мы дарим клиентам.По базе адресов будем делать рассылку, которая будет вестина виртуальную ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ищем веб-дизайнера на длительный проект ( 26 декабря'16 - 28 февраля'17). Задача - сделать адаптивный дизайн сайта для образовательного детского центра. Кто мы такие и почему с нами хорошо ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт8 лет назад
завтра в 15-00 нужна похожая страница - http://style-architecture.tilda.ws/, контент есть, цена вопроса? UPD делать именно на тильде!Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $39
Требуется нарисовать дизайн одностраничного сайта Тема: Строительные материалыСрок: 21.12.16 до 06.00 ч МскЦена: 2500 руб.Просьба прикреплять в сообщении примеры своих работ.Все подробности при обсуждении с кандидатом.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать обложку для группы ВК и ФБ техническое задание во вложении. Предложите 2 варианта. Обсуждение в личке. От меня положительный отзывы плюс оплата через Яндекс-деньги. Всегда ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Необходимо оформить e-mail (брендированный) для рассылки на Новогоднюю тематику.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Нужно нарисовать прототип биржи контента – около 15 страниц. Подробности – в личке Пишите цены и оставляйте скайпы.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Сделан дизайн основной страницы сайта со всеми элементами. Нужно сделать дизайн остальных страниц сайта по прототипам (прототипы есть). Два разрешения: 1170 (десктоп), 320 (мобильный). Страниц: 10. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад