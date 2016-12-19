Добрый день. Сделан дизайн основной страницы сайта со всеми элементами. Нужно сделать дизайн остальных страниц сайта по прототипам (прототипы есть). Два разрешения: 1170 (десктоп), 320 (мобильный). Страниц: 10. ...
Нарисовать прототип биржи контента
Здравствуйте!
Нужно нарисовать прототип биржи контента – около 15 страниц.
Подробности – в личке
Пишите цены и оставляйте скайпы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $5
1 Нужно сделать небольшой футер для уже готового каталога, который генерируется на сайте, и 2 нужно сделать иконку одну типа ЗапатентованоДизайн сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужны доработки по сайту. Срок выполнения 1 день. Список задач по lp1.migliori.ru на 19.12 Доработать Web версиюСделать мобильную версиюБольшой список проектов, если получится с этим проектом, то будем привлекать к более серьезным ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Суть в следующем, сделали два баннера главных для сайта, нужно под их подстроить остальное. Сайт: megapower.pro Баннеры предоставлю желающим. То есть нужно сделать так, что бы кнопки(меню) верх и ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт8 лет назад
Прототип: https://goo.gl/smPmaH Нужно отрисовать качественный красивый дизайн в PSD (не хуже, чем в моём портфолио). Я ищу настоящего профи, начинающие дизайнеры рассматриваться не будут. В заявке укажите ссылку на ваше портфолио по дизайну сайтов и ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт8 лет назад
Main.jpg - это Главная страница сайта Inner.jpg - это внутренняя страница. Для обоих этих страниц нужно нарисовать мобильную и планшетную версии сайта. Также нужно нарисовать страницу категории основываясь на стилистике Главной и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Мне нужен человек, который сможет изменить вид постраничной навигации на моем сайте (для ПК версии и моб): dopestory.ru. Мне нужно, чтобы постраничная навигация выглядела как ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, имеется готовый дизайн для интернет-магазина. Нужно подогнать его под сетку для bootstrap и прислать psd с правильной сеткой для программиста Примеры макетов в jpg прикладываю. 300 руб за 1 макет, всего их ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $45
Требуется творческий и талантливый дизайнер для создания дизайна и его отрисовки тематической email-рассылки. Подробное техническое задание во вложении. Жду Ваших откликов!Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт8 лет назад