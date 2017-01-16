Дизайн страниц сайта

Добрый день.

Сделан дизайн основной страницы сайта со всеми элементами.

Нужно сделать дизайн остальных страниц сайта по прототипам (прототипы есть).

Два разрешения: 1170 (десктоп), 320 (мобильный).

Страниц: 10.

Примечание: дизайн не нужно придумывать, он уже сделан, просто нужно по примеру одной из страницы сделать дизайн остальных страниц.

Кол-во страниц: 10.

Объем очень небольшой, элементы есть, ничего придумывать не надо, поэтому бюджет до $100 (6000 руб. ).

На примерах вы сами в этом убедитесь. Начать сегодня.

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