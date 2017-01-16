1 Нужно сделать небольшой футер для уже готового каталога, который генерируется на сайте, и 2 нужно сделать иконку одну типа Запатентовано
Дизайн страниц сайта
Добрый день.
Сделан дизайн основной страницы сайта со всеми элементами.
Нужно сделать дизайн остальных страниц сайта по прототипам (прототипы есть).
Два разрешения: 1170 (десктоп), 320 (мобильный).
Страниц: 10.
Примечание: дизайн не нужно придумывать, он уже сделан, просто нужно по примеру одной из страницы сделать дизайн остальных страниц.
Кол-во страниц: 10.
Объем очень небольшой, элементы есть, ничего придумывать не надо, поэтому бюджет до $100 (6000 руб. ).
На примерах вы сами в этом убедитесь. Начать сегодня.
Для ускорения - пишите свои предложения в Скайп
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