Дизайн страниц сайта

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Завершен14 заявок244 просмотра

Добрый день.

Сделан дизайн основной страницы сайта со всеми элементами.

Нужно сделать дизайн остальных страниц сайта по прототипам (прототипы есть).

Два разрешения: 1170 (десктоп), 320 (мобильный).

Страниц: 10.

Примечание: дизайн не нужно придумывать, он уже сделан, просто нужно по примеру одной из страницы сделать дизайн остальных страниц.

Кол-во страниц: 10.

Объем очень небольшой, элементы есть, ничего придумывать не надо, поэтому бюджет до $100 (6000 руб. ).

На примерах вы сами в этом убедитесь.  Начать сегодня.

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8 лет назад
tabris
Антон 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vitilik
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$90
3 дня
+ Высокая скорость работы, хорошее качество, имение слушать.
Чётко поставленная задача, лёгкое общение. Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую.

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vitilik
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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