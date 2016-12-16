Нарисовать одностраничник

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт35 заявок284 просмотра

Нужен толковый web-дизайнер, кто реализует одностраничник по типу  unbouncepages.com/medicli... , www.arztmillennium.at/#le... , conceptbeans.co.uk/medipr... и в таком же стиле. 

Это часть большого проекта для нашего сайта  – клиники Лимфатек. Если мы сработаемся, то обсудим работу над всем сайтом. 

наш сайт сейчас – онко.лимфатек.рф. Хочется, чтобы было все просто, как на указанных ссылках, для того, чтобы отрабатывать входящие заявки. В дальнейшем нужно будет сделать полноценный корпоративный сайт с серьезным функционалом. Качество Вашей работы определит вероятность сделки с Вами по корпоративному сайту. 

HTML
8 лет назад
Nyjno100
Юрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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