Нарисовать одностраничник

Нужен толковый web-дизайнер, кто реализует одностраничник по типу unbouncepages.com/medicli... , www.arztmillennium.at/#le... , conceptbeans.co.uk/medipr... и в таком же стиле.

Это часть большого проекта для нашего сайта – клиники Лимфатек. Если мы сработаемся, то обсудим работу над всем сайтом.

наш сайт сейчас – онко.лимфатек.рф. Хочется, чтобы было все просто, как на указанных ссылках, для того, чтобы отрабатывать входящие заявки. В дальнейшем нужно будет сделать полноценный корпоративный сайт с серьезным функционалом. Качество Вашей работы определит вероятность сделки с Вами по корпоративному сайту.