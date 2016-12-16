Верстка дизайна сайта для платформы Wix

Работа над проектом не была начата по причине того что на этапе согласования мы не смогли согласовать окончательную стоимость. Когда я делал выбор в пользу подрядчика стоимость работ была одна - когда я вернулся с уточнением ТЗ цена и сроки выросли в разы. Вывод: Перед окончательным выбором заказчика максимально полно согласовывайте параметры изменения ТЗ