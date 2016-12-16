Верстка дизайна сайта для платформы Wix

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Закрыт2 заявки174 просмотра

Требуется верстальщик для разовой проектной работы по перенесению нового дизайна на платформу Wix. 

Основные разделы будущего сайта (рус / анг версии):

1) портфолио (фотографии)

2) обо мне (текст + фото)

3) контакты (карта Гугл + контактная инфо)

4) блог (добавляемые фото и тексты)

5) цены (с привязкой к гугл календарю и шаблоном заказа)

Требуется:

1) Выбрать оптимальный шаблон Wix для предложенного дизайна 

2) Адаптировать мой дизайн на выбранный шаблон

3) Объяснить мне как дальше самостоятельно осуществлять работу по наполнению и поддержанию сайта без обращения к подрядчику этого проекта

Wix
8 лет назад
Maxim_Fedorov
Максим 
52 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ZetaD
Ольга 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв(-1)
8 лет назад
$80
7 дней
Работа над проектом не была начата по причине того что на этапе согласования мы не смогли согласовать окончательную стоимость. Когда я делал выбор в пользу подрядчика стоимость работ была одна - когда я вернулся с уточнением ТЗ цена и сроки выросли в разы. Вывод: Перед окончательным выбором заказчика максимально полно согласовывайте параметры изменения ТЗ

Заявки фрилансеров

ZetaD
Ольга 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв(-1)
8 лет назад

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