Нужен дизайн строительной тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки318 просмотров

Уважаемые дизайнеры, нужен дизайн строительной тематики под вордпресс.

Показывайте свои портфолио и пишите свои предложения с ценой и сроками.

WordPress
8 лет назад
kolek13
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alexsandr999
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
$50
4 дня
Все отлично, Александр всегда на связи и сделал достойный дизайн, спасибо.
Хороший заказчик, четкую ставит задачу. С оплатой проблем нету, буду рад сотрудничать! Спасибо, однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

alexsandr999
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад

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