Нужен хороший дизайн интернет магазина. Есть структура, есть пример, конкурент который берем за основу. Есть примеры дизайна который нравится, нужно сделать лучше чем на примерах. Всю инфу отправлю кандидатам. Предоплата не желательна, я ...
Нужен дизайн строительной тематики
Уважаемые дизайнеры, нужен дизайн строительной тематики под вордпресс.
Показывайте свои портфолио и пишите свои предложения с ценой и сроками.
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