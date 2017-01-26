Сделать дизайн сайта по готовому прототипу

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен43 заявки337 просмотров

Нужно сделать/наприсовать дизайн сайта а именно:

* Логотип (простой)

* Главная страница

* ЛК пользователя

* Панель управления (админка)

Делать нужно по готовому макету/прототипу, по сути ничего не нужно придумывать, перенести все в Фотошоп.

Пример макета прикрепил, по такому типу будут все страницы

Цены выше указанного бюджета не рассматриваются

8 лет назад
finexlab
Игорь 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$200
7 дней
работа выполнена качественно и в полном объеме, рекомендую для сотрудничества
Четкое ТЗ, всегда на связи, моментальная оплата. Отличный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад