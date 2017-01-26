Сделать дизайн сайта по готовому прототипу

Нужно сделать/наприсовать дизайн сайта а именно:

* Логотип (простой)

* Главная страница

* ЛК пользователя

* Панель управления (админка)

Делать нужно по готовому макету/прототипу, по сути ничего не нужно придумывать, перенести все в Фотошоп.

Пример макета прикрепил, по такому типу будут все страницы

Цены выше указанного бюджета не рассматриваются