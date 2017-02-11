Нарисовать 5 макетов сайта в стиле flat

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок277 просмотров

Нужно нарисовать 5 макетов в стиле flat для имеющегося сайта.

Есть прототипы макетов в виде jpg( экспорт из axure )

За основу сайта взят http://designmodo.github.io/Flat-UI/ + всякие доработки.

Исходники в psd есть.

Продолжаем общий стиль.

Прошу при отклике указывать ваши работы в стиле флет.

8 лет назад
morgan_spb
Виталий 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$35
3 дня
Хороший исполнитель
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад